«Жадный вельможа»: сказку читает актер «Однажды в России» на ТНТ Денис Дорохов
«Сказки на ночь»
«Жадный вельможа»
Алена Кравец: «На Рублевке все закупились аппаратами ИВЛ и тихо сидят по домам»
Звездные блоги
Звездный гость

Гагарина в белом платье-рубахе и золотых казаках артистично станцевала с «пухляшом»

Певица приняла участие в съемках шоу на Первом канале. Компанию ей составил Дима Красилов из клипа группы Little Big.

Гагарина в белом платье-рубахе и золотых казаках артистично станцевала с «пухляшом»
Полина Гагарина. Фото Global look press.

Полина Гагарина появилась в Останкино для съемок телевизионного шоу о Евровидении этого года и конкурсах предыдущих лет.

«Никто не соревновался, но мы все равно болели за Little Big, талантливых, остроумных, оригинальных! Ребята, желаю вам написать еще один хит для следующего года, поехать, влюбить в себя всех окончательно и обязательно победить, а мы пока с Димой Красиловым потанцуем», — рассказала звезда в личном блоге.

Как выглядел закулисный танец с «пухляшом» можно увидеть в Instagram звезды. Полина примерила актуальное платье-рубашку и золотые сапоги казаки. Запястье девушка украсила часами в тон обуви. Гагарина артистично подыгрывала харизматичному артисту, повторяя за ним веселые движения.

Напомним, «Евровидение-2020» в этом году по сути не являлось конкурсом, музыканты представили свои номера в виде онлайн-концерта. Выступление состоялось 16 мая.

Тэги

Little BigГруппа "Little Big"Дмитрий КрасиловНовости googleПолина ГагаринаПолина Гагарина последние новостиПолина Гагарина фотопухляш
Loading...