«Даже Быстрицкая хотела с ним быть»: Наталья Бондарчук объяснила, почему развелись ее родители

Актриса Наталья Бондарчук в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему много лет назад развелись ее звездные родители — актриса Инна Макарова и режиссер Сергей Бондарчук.

«Папа в моей маме ценил прежде всего артистический дар. Он остался учиться во ВГИКЕ благодаря моей маме. Поступил в ту же мастерскую. У них любовь началась, которая длилась несколько лет». Наталья Бондарчук

Как отметила Наталья Бондарчук, ее отец был не только знаменит, но и красив. За ним стали ухаживать женщины. Ходили буквально толпами.

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«Он высокий, красавец. Поговаривали, что даже Быстрицкая хотела с ним быть. А он ей отказал. Он полюбил Ирину Константиновну Скобцеву. Но он сказал своим друзьям, что не оставит мою маму и меня. Сказал, что уйдет только, если жена сама этого захочет. И мама первой сказала, что им надо расстаться. Скобцева в итоге пожертвовала своей карьерой ради моего отца. Ирина Константиновна стала при отце», — заметила Наталья Бондарчук.