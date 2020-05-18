Богатые и знаменитые: Рэдклифф попал в список самых обеспеченных молодых жителей Великобритании

Издание The Sunday Times составило рейтинг самых богатых молодых жителей Великобритании. В список попали поп-музыкант и актер Эд Ширан, а также исполнитель роли Гарри Поттера, Дэниел Рэдклифф. Ширан ранее уже доказал свою успешность став артистом десятилетия, правда, исключительно в Великобритании, в России он все же не так популярен. Тем не менее, его состоянию можно только позавидовать, 200 миллионов фунтов стерлингов, а ведь ему всего 29 лет.

А вот Дэниел Рэдклифф оказался гораздо скромнее, он всего на девятой строчке рейтинга и его состояние оценивается в 94 миллиона фунтов стерлингов, что тоже вполне себе ого-го. Кстати, его партнерша по «Гарри Поттеру», актриса Эмма Уотсон, оказалась на 11 месте, у нее «всего» 52 миллиона фунтов.

Лидером же оказался Хью Гровенор, герцог Вестминстерский. Конкурировать с этим молодым человеком крайне трудно, против хорошего наследства нет приема. Его состояние оценивается более чем в 10 миллиардов фунтов стерлингов.