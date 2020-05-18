«Благодарна за дочь»: экс-возлюбленная Головина решила оставить его в покое

Двухнедельный служебный роман на съемочной площадке в Крыму окончился для звезды «Кадетства» Александра Головина и гримера Светланы Белогуровой появлением на свет наследницы.

Еще год назад программе «Пусть говорят» стало известно, что актер не связывает свое будущее с экс-возлюбленной, а дочь и вовсе признавать не желает. Еще в период беременности своей подруги он предлагал ей «избавиться» от нее. Однако Светлана решила ребенка оставить, а позже ей удалось доказать через суд, что малышка именно от Александра. Но и после этого кинозвезда отказалась общаться с наследницей.

Сейчас девочке уже два года, она абсолютная копия своего отца и живет вместе с мамой в Краснодаре. После череды скандальных шоу и судебных тяжб Головин так и не захотел общаться с малышкой. Девушка, уставшая бороться за внимание артиста решила отпустить ситуацию и простить его. Белогурова уверяет, что не испытывает к мужчине негативных эмоций и обиды.