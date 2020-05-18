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«Дача называется Новый Иерусалим»: Ширвиндт похвастался своим родовым имением

В настоящий момент народный артист проводит время самоизоляции за городом.

«Дача называется Новый Иерусалим»: Ширвиндт похвастался своим родовым имением
Александр Ширвиндт. Фото Global look press

85-летний Александр Ширвиндт решил укрыться от пандемии коронавируса у себя на даче. Как оказалось, загородный дом народного артиста далеко не самое обычное строение.

«Дача называется Новый Иерусалим, есть такое место под Москвой около Истры. И это наше родовое имение, оно ровесник мне. Сталин дал этот пригорок своим клевретам в 1934 году. Здесь в округе жили такие люди – с ума сойти. Эренбург, Шпиллер, Бабель, Ольстрах… Вот такая была компашка… Все перемерли, я один из последних сил держусь», — рассказал актер в интервью Дмитрию Гордону на его YouTube-канале.

В самоизоляции Александр Ширвиндт в основном занимается созерцанием красоты вокруг, размышлениями о жизни, чтением поэзии и просмотром старых футбольных матчей.

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