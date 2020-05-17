В нюдовых тонах: Нетребко подобрала к шифоновому платью клатч небесно-голубого оттенка

Оперная дива не стала скрывать: она привыкла к тому, что постоянно находится дома.

Вместе с мужем азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым оперная певица обосновалась в Вене. У артистки есть одиннадцатилетний сын Тьяго. На личной страничке микроблога Анна Нетребко поделилась личным снимком, отправившись на прогулку по городу. Знаменитость дала понять, что за время изоляции она привыкла сидеть дома. Находясь на карантине, возлюбленная Юсифа уделила вниманием бытовым вопросам. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Анна сделала ремонт на террасе, покрасив стены. Певица «вооружилась» кистью и молярными красками. Не забыла артистка и о декоре. Так, одну из свежеокрашенных стен Нетребко украсила фигуркой скарабея. Нашлось место и для маяка, который супруга Эйвазова купила на блошином рынке.

«Теперь, когда все открыто — нам лень покидать наш дом», — посетовала певица.

На прогулку Анна отправилась в шифоновом платье с цветочным принтом. Свой весенний лук артистка дополнила сумочкой-клатч небесно-голубого оттенка. Примечательно, что знаменитость отдала предпочтение трендовой нюдовой палитре.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев подметил, что супруге тенора не нужно худеть или сидеть на жестких диетах только ради того, чтобы соответствовать каким-то идеалам. И сама Анна говорила о том, что она вполне довольна своей фигурой и не собирается питаться одной маковой росой в угоду моде.