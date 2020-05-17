«Бабка-стайл в прошлом»: супруга Петросяна предпочла монохромный аутфит для первого рабочего дня

В этот раз Татьяна Брухунова решила выбрать наряд неярких оттенков.

31-летняя Татьяна Брухунова, помощница и супруга 74-летнего сатирика Евгения Петросяна, старается следовать моде и избирательно подходит к построению своего гардероба. Не так давно девушка предстала перед поклонниками в невероятно ярком образе, выбрав малинового цвета пальто, рыжую косынку в стиле babushka-style и мини-сумочку с остроносыми туфельками в тон.

На этот раз Брухунова предпочла отказаться от буйства красок в своем очередном аутфите. Она выбрала total look – пальто, шляпу и сумочку серого цвета.

«Впервые за 56 дней самоизоляции я сделала пропуск и поехала по рабочим делам в центр. Ощущение, как в Диснейленде побывала!» — написала супруга Петросяна.

В stories девушка разместила свой look в полный рост. Образ из делового Татьяна увела в кэжуал, скомпоновав классическое пальто с меховым воротником с джинсами и черными лоферами. Подписчики поспешили оценить аутфит девушки:

«Ну наконец то видно влияние лекций Эвелины Хромченко в образах! Бабка-стайл в прошлом, надеюсь», «Какая Вы утонченная и красивая», «Очень стильный наряд, женственно и приятно, и со вкусом», «Всё больше и больше уважаю Евгения Вагановича», «Леди-стиль!», «Идеальный look», «Невероятное пальто! Изысканно, утонченно!», «Аристократично!», «И стильно, и современно и что-то немного винтажное» — можно прочитать в комментариях.

Девушка достаточно остро реагирует на критику, называя невежеством негативные комментарии ее модных образов.