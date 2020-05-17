Актриса из сериала «Игра Престолов» решила больше не обнажаться в фильмах

Актриса Кэрис ван Хаутен, известна по роли красной колдуньи Мелисандры в сериале «Игра Престолов», дала большое интервью для издания Insider, в котором рассказала о том, как движение #MeToo изменило ее взгляды на съемку в кинопроектах, а особенно на обнаженные сцены. В сериале ей сразу несколько раз пришлось показывать себя зрителям практически полностью голой.

По словам актрисы, с момента появления не свет движения #MeToo она все чаще стала задумываться, действительно ли нужно было раздеваться в сериале. Подобные размышления привели ее к съемкам в проекте «Инстинкт», где она отлично исполнила роль психолога, которая увлечена своим пациентом.

Как объясняет актриса, теперь она отказывается обнажаться ради съемок, а чтобы показать в фильме близкие отношения, не нужно скидывать с себя одежду. Карэн все еще считает, что искусство не должно чего-то стесняться, но всегда нужно спрашивать себя, а так ли это необходимо на самом деле.