«Шаурму люблю»: Лопырева рассказала о своих гастрономических пристрастиях

Модель также призналась, что может иногда отведать бургер.

Виктория Лопырева рассказала в личном о блоге о своих гастрономических пристрастиях. Ее поклонники были крайне удивлены, узнав эту информацию.

Оказывается, модель не отказывает себе даже в самых колорийных блюдах, о которых многие девушки даже помыслить бояться.

«Я позволяю себе есть жареную картошку, когда хочу. Бургер спокойно может попасть в мой рацион, просто я к ним равнодушна – шаурму люблю больше», — заявила она.

Не отказывает себе Виктория и в сладком, но обычно десерты ест отдельно от обеда или ужина и не переедает.

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