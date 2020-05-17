«Какая у меня красивая девочка!»: Пригожин восхитился внешностью Валерии

Пара уже 16 лет живет душа в душу.

Иосиф Пригожин и певица Валерия поженились в 2004 году. Для обоих супругов этот брак оказался третьим по счету, но именно он стал самым счастливым. Чета всегда держится вместе, а детей артистки продюсер принял как своих. Для многих эта пара служит примером самых искренних отношений и чувств.

Недавно Иосиф растрогал поклонников нежным обращением к своей жене. Он обнародовал в Instagram селфи супруги, на котором звезда сидит в авто. Валерия смотрит в объектив камеры, хариматично улыбаясь.

«Какая же у меня красивая девочка!» — не смог сдержать эмоций Пригожин.

Фолловеры поддержали продюсера. «Милашка, умничка, талант, все сочетается», «Безумно красивая», «Замечательная», «У Вас, Иосиф, супруга действительно отлично выглядит, красавица», «Молодец, так держать, Иосиф, умничка! Мужчины, учитесь!» — можно увидеть в комментариях Instagram мужа Валерия.