Автомобили и деньги: Тимати записал клип Loco на испанском языке

Певец Тимати внезапно выпустил новый трек Loco, а также успел записать клип. Полюбоваться на новый проект рэпера можно в его официальном аккаунте в Instagram. По непонятным пока причинам, на Youtube свое новое творение музыкант пока решил не заливать, однако песню, но без клипа, можно послушать и там. Стоит заметить, что некоторые отрывки в песне артист спел на испанском языке.

Композиция рассказывает типичную историю о роковой женщине и любви к деньгам, в то время как главный герой, роль которого исполнил сам Тимати, все понимает, но продолжает страдать. Видео снято рядом с дорогими автомобилями, разбросанными купюрами и неоновыми лампами. Подписчики певца в Instagram очень благосклонно отреагировали на новый проект, а вот в Youtube все не так однозначно. Почти 10 тысяч одобрений, однако и дизлайков более 6 тысяч. Пользователи в комментариях преимущественно обсуждают не саму песню, а скорее прошлые проекты Тимати.