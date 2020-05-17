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Автомобили и деньги: Тимати записал клип Loco на испанском языке

Артист не спешит выкладывать видеоролик в свой канал на Youtube.

Автомобили и деньги: Тимати записал клип Loco на испанском языке
Тимати и Анастасия Решетова. Фото: Фролов Михаил / Архив "КП"

Певец Тимати внезапно выпустил новый трек Loco, а также успел записать клип. Полюбоваться на новый проект рэпера можно в его официальном аккаунте в Instagram. По непонятным пока причинам, на Youtube свое новое творение музыкант пока решил не заливать, однако песню, но без клипа, можно послушать и там. Стоит заметить, что некоторые отрывки в песне артист спел на испанском языке.

Композиция рассказывает типичную историю о роковой женщине и любви к деньгам, в то время как главный герой, роль которого исполнил сам Тимати, все понимает, но продолжает страдать. Видео снято рядом с дорогими автомобилями, разбросанными купюрами и неоновыми лампами. Подписчики певца в Instagram очень благосклонно отреагировали на новый проект, а вот в Youtube все не так однозначно. Почти 10 тысяч одобрений, однако и дизлайков более 6 тысяч. Пользователи в комментариях преимущественно обсуждают не саму песню, а скорее прошлые проекты Тимати.

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