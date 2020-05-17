Архивные кадры: Лиза Галкина в цветочной юбке из шифона станцевала на террасе

В новом учебном году шестилетние двойняшки Примадонны отечественной эстрады — Гарри и Лиза — пойдут в первый класс. 71-летняя Алла Пугачева призналась, что они с Максимом не подпускают детей к компьютеру. Ко всему прочему, у малышей нет мобильных телефонов. Как говорит певица, всю информацию дети должны черпать из семьи. Наследники шоумена поддерживаю моду на эпистолярный жанр. Так, двойняшки пишут друг другу записки и подкладывают их под дверь игровой комнаты.

Дети Аллы Борисовны много времени проводят за уроками. Так, даже на самоизоляции Гарри и Лиза занимаются французским с гувернером на дистанционном обучении в формате онлайн курса. Для этого Примадонна выделила малышам планшет с Интернетом.

Разумеется, помимо уроков дети Максима Галкина находят время и на развлечения: сыну телеведущего нравится собирать конструктор, а его сестренка любит рисовать. Еще одним увлечением Лизы стала мода. Приняв участие в одном из дефиле Галины Юдашкиной, дочка певица устраивает в особняке собственные показы. Для этого кроха заимствует аксессуары — шляпки и шарфы — у именитой мамы.

А на днях на одной из фан-страничек наследницы Максима Галкина появилась архивная видеозапись с участием Лизы. Малышка в цветочной юбке из шифона и полосатой футболке была запечатлена танцующей на террасе. Супруг Примадонны довольно часто публикует в Instagram кадры с двойняшками. Семейные снимки и видеоролики также появляются и на других фанатских аккаунтах. По словам Максима, уж лучше он сам поделится с поклонниками теме фото, которые он хотел бы видеть в Сети, нежели папарацци будут преследовать его семью по пятам в надежде получить эксклюзивный кадр с двойняшками.