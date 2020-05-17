«У меня были слишком длинные волосы»: Хабенский обнародовал свое пионерское фото

Константин Хабенский поделился яркими детскими воспоминаниями на своем YouTube-канале. Он вспомнил, как в день принятия его в октябрята, какой-то мальчик подошел к нему и плюнул прямо в лицо.

«Вытирая слюни с лица, я подумал, что надо скорее становиться пионером», — сказал актер.

Тем не менее, «скорее» не получилось. В первую очередь, когда принимались самые достойные, Хабенского не взяли. Виной тому была не плохая успеваемость или поведение, а прическа.

«У меня были слишком длинные волосы, которые закрывали мне глаза. Я пришел домой и обычными канцелярскими ножницами состриг себе по диагонали челку», — поведал Константин.

Потом он стал мечтать поскорее стать комсомольцем, поскольку видел, что именно они – настоящая элита школа. Однако и в эту молодежную организацию Хабенского не взяли. На сей раз из-за того, что он заполнял дневник фломастерами разного цвета.