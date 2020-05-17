Мерьем Узерли в тренче винного оттенка вывела шестилетнюю Лару на прогулку

36-летняя Мерьем Узерли, как и другие знаменитости, среди которых: Пелин Карахан, Бергюзар Корель, Нур Феттахоглу, Фахрийе Эвджен, Бурак Озчивит — придерживается правил самоизоляции. При этом актриса из турецкого сериала «Великолепный век» отправилась на прогулку с шестилетней дочкой. Еще в начале пандемии партнерша Халита Эргенча предприняла все возможные меры, чтобы обезопасить себя от вирусной инфекции. Так, Мерьем появлялась в общественных местах исключительно в маске и перчатках.

На прогулку с Ларой актриса отправилась в тренче винного оттенка, дополнив образ полуботинками на шнуровке, солнезащитными очками в круглой оправе и клетчатым шарфом. Для наследницы Узерли взяла самокат.

«Вышли прогуляться с моей любимой крохой… Моменты жизни», — отметила Мерьем.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в недавнем интервью актриса объяснила, почему она покинула сериал «Великолепный век» до окончания съемок. В итоге продюсеры заменили Мерьем Узерли на 54-летнюю Вахиде Гердюм, которая была на четыре года старше Халита Эргенча. Как выяснилось, знаменитость ушла из проекта не из-за конфликта, а на фоне профессионального выгорания и усталости. Съемки, как говорит Мерьем, требовали большой эмоциональной отдачи. Знаменитость крайне редко бывала дома за-за расписанного по минутам графика. Стоит отметить, что в прессе также писали, что возлюбленная Халита Эргенча — Бергюзар Корель — ревновала супруга к Узерли. Однако сама актриса дала понять, что никаких романтических чувств к своему партнеру по «Великолепному веку» она не испытывала.