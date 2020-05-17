«Это станет большим шагом к объединению мира»: солист группы Little Big высказался о пандемии

По слова Ильи Прусикина, даже в эпидемии коронавируса можно найти плюсы.

Из-за коронавируса многие крупные мероприятия пришлось отменить, в том числе и музыкальный конкурс «Евровидение». Однако организаторы решили не сидеть сложа руки и все же создали хоть какую-то замену под названием «Европа зажигает свет». Участники со всех концов мира смогли выступить, хотя это был уже не конкурс и победителя не выбирали.

Претендентами на победу в «Евровидении» от России должна была стать группа Little Big. Участники коллектива решили поделиться своим мнением об отмене мероприятия.

По словам солиста Ильи Прусикина, хотя пандемия и нанесла огромный ущерб, после ее окончания мир получит шанс объединиться и люди вместе с нациями станут куда теплее относиться друг к другу. Софья Таюрская также заметила, что вынужденная пауза является плюсом для всех творческих личностей, так как позволяет творить без спешки.