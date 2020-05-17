«Без макияжа лучше!»: дочь Маликова в летнем топе сделала честное селфи

Стефания, 19-летняя дочь Дмитрия Маликова, стала настоящим кумиром для многих подростков. Девушка вдохновляет молодых людей, делающих первые шаги во взрослый мир своим разумным поведением и мудрыми советами.

Недавно она дала несколько полезных рекомендаций юным девушкам. Стеша посоветовала им заниматься самообразованием, чтобы тебя ценили окружающие. Заметила — не стоит беспокоиться о том, что все равно не можешь изменить. Рекомендовала быть скромными, ценить простые вещи, слушать маму, чтобы избежать ошибок.

Свой пост Маликова украсила собственным селфи в легком черном топе без мейкапа, которое произвело не меньшее впечатление, чем ее слова. Многих поразила естественная красота ведущей.