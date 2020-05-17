Глаза в глаза: Снаткина обнародовала чувственный кадр с мужем

Вот уже 8 год актриса и телеведущий Виктор Васильев счастливо живут в браке.

36-летняя актриса Анна Снаткина поделилась с поклонниками чувственным кадром с мужем. Вот уже 8 год Аня вместе с телеведущим Виктором Васильевым живут душа в душу, воспитывая дочь Веронику. В середине апреля малышке исполнилось 7 лет: день рождения она справила в тесном семейном кругу, а главным подарком для ребенка стало внимание родителей и блинный торт собственного приготовления.

Стоит сказать, что Анна достаточно редко делится совместными снимками с Виктором. Снаткина исповедует близкий многим публичным людям принцип «счастье любит тишину». Оттого кадры семейной четы для подписчиков Анны нередко являются отдельным поводом для праздника. Так, в субботу актриса решила побаловать аудиторию, показав трогательный кадр, сделанный супругами на самоизоляции. На фотографии нежная Анна с воздушной розовой шляпкой на голове с особой любовью смотрит на своего мужчину и улыбается. Васильев же отвечает Снаткиной взаимностью и посылает жене романтические импульсы.

Рассекретила Анна и то, как они предпочитают с Виктором называть друг друга дома.

«На Руси муж называл жену «Душа моя», а жена мужа — «Свет очей моих». И никакого зоопарка!», — разъяснила тонкости семейной жизни она.

Поклонники творчества Снаткиной и Васильева поспешили попросить своих любимчиков беречь друг друга. «Искрите! Ваш свет – двухсторонний», «Аня, какие вы замечательные! Любуемся», «Счастья и любви», «Холесенькие», — поумилялись они.