С просвечивающей грудью: Степаненко поделилась архивным кадром с концерта в дерзком образе

67-летняя Елена Степаненко поделилась с аудиторией редким архивным кадром с концерта. Напомним, самая первая гостья передачи «Еще не вечер» Ольга Бузова помогла бывшей супруге Петросяна зарегистрироваться в Instagram. С тех пор Елена регулярно балует свою аудиторию снимками со съемок и различными воспоминаниями.

Так, в субботу, 16 мая, Степаненко решила вспомнить молодость и обнародовала снимок с одного из первых выступлений. Стоит сказать, что с годами Елена практически не изменилась – комедиантка предпочитает все те же длинные платья и остроносые туфли. Единственным изменением стала прическа – Степаненко перестала прятать рыжие волосы в шишку.

Сама Елена признается – она верна своему стилю вот уже не первый десяток лет. Единственное, что гарантированно появилось с возрастом – бюстгальтер.

«Мне очень нравятся длинные юбки и платья. Как раньше, так и теперь я нахожу в них свое очарование, свою «изюминку». Да и мужчинам есть, что додумать», — поиронизировала она над собой.

Фолловеры, в свою очередь, решили похвалить Степаненко за смелость. Они акцентировали внимание, что далеко не каждая женщина решится выйти на сцену, надев платье на голое тело.

«Елена Григорьевна, какая вы была красивая и как прекрасны сейчас», «Смелая, однако», «Вот и пусть додумывают, фантазию развивают», — поддержали они ее.