«Будь простой и скромной»: младшая дочь Изаксон поделилась честным селфи без прикрас

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, на самоизоляции дочка композитора и певца Дмитрия Маликова временно не посещает занятия в МГИМО. Студенты московских вузов перешли на дистанционное обучении на фоне пандемии. Напомним, что Стефания Маликова поступила на факультет международной журналистики. Студентами того же вуза, что и наследница Елены Изаксон стали старшие отпрыски музыкального продюсера Яны Рудковской от бизнесмена Виктора Батурина: пасынок Андрей и сын Николай.

больше по теме Фото из прошлого: Стеша Маликова показала своих родителей в молодости Младшая дочка Елены Изаксон поделилась с поклонниками архивным снимком из семейного альбома.

Находясь на домашней изоляции, Стеша успела повидаться с тетей Инной Маликовой. Позже в своем микроблоге певица поделилась отчетными кадрами, поздравив поклонников с Международным днем семьи, который во многих странах празднуется 15 мая.

Вслед за другими знаменитостями, в числе которых Агата Муцениеце, Вера Брежнева, Алсу, Татьяна Навка, Анна Нетребко, Светлана Ходченкова, Наталья Водянова, дочка Дмитрия Маликова показала себя на честном фото без прикрас. Таким образом, девушка поддержала тренд на естественность и натуральную красоту. На свежем селфи Стефания предстала без макияжа, отказавшись от фильтров и фотокорректора.

«Будь простой и скромной, двигайся в сторону чего-то неизведанного, мир настолько многогранен, что мы и не можем себе этого представить. Цени простые вещи, не усложняй себе жизнь», — отметила Стеша, уточнив, что она решила поделиться советами с юными поклонницами.

Кроме того, дочка Елены Изаксон не стала скрывать, что она во всем советуется с мамой, доверяя ее мнению.