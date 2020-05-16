«Нельзя останавливаться на улице»: Муцениеце поделилась деталями собственного задержания

Находящуюся на грани развода актрису Агату Муцениеце задержала полиция. В субботу, 16 мая, 31-летняя артистка по традиции отправилась на пробежку и стала свидетельницей того, как вырубают один из зеленых участков на улице. Стоило лишь супруге Павла Прилучного задержаться в этом месте, как на нее тут же обратили внимание сотрудники правоохранительных органов.

Позже, на личной странице в Instagram Муцениеце рассказала, что не смогла остаться в стороне от ситуации. Также Агата поделилась с подписчиками диалогом с правоохранительными органами. Так, в один момент к знаменитости подошел полицейский с просьбой проверить пропуск. Агата рассказала, что направлялась в магазин и даже показала специальную авоську для этого. Позже Муцениеце привлекли к ответственности, поскольку выяснилось, что в условиях самоизоляции находиться среди людей достаточно опасно.

«Нельзя было останавливаться на улице и разговаривать», — растолковала она.

Позже Агату все же отпустили. По итогам приключения Муцениеце отправилась домой, а по пути резюмировала, что 2020 по праву может называться для нее «веселым годом».