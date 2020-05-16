«Муж поддерживает и оберегает»: Корнелия Манго поделилась редкими кадрами со свадьбы с мужем

34-летняя Корнелия Манго поделилась редкими кадрами со свадьбы с молодым супругом. Напомним, певица узаконила отношения с битбоксером Богданом Дюрдем, который младше ее 8 лет, в 2016 году. С тех пор влюбленные больше не расставались.

Недавно же в семье Манго произошла трагедия – из жизни ушла бабушка участницы «Фабрики звезд». Для Корнелии потеря близкого человека стала большим ударом. Певица призналась – не расклеиться окончательно ей сейчас помогает супруг.

«Не перестаю благодарить Бога за семью. Муж поддерживает меня, оберегает, теперь я понимаю слова, которые мы произнесли в клятвах, в горе и в радости, в болезни и здравии», — высказалась она.

В непростой для себя период Корнелия решила вспомнить о самом счастливом дне в своей жизни – собственной свадьбе. Ранее невиданными кадрами Манго поделилась на личной странице в Instagram. Так, на одной из фотографий бабушка заботливо помогает внучке надеть на себя пышную фату. На итоговой церемонии Манго появляется уже при полном параде, чем восхищает Богдана.

Тем временем, поклонники творчества Корнелии поспешили поддержать певицу и пожелать ей еще больше семейного счастья. «Муж у вас просто золото», «Семья – самое ценное. И на свадьбе вы была особенно красива», — пишут они.