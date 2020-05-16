«Позиция зоошизоидов»: Запашный ответил на скандал, разгоревшийся в Сети из-за рекламы мороженого

Зоозащитники негодуют от того, что героями ролика про мороженое стали «главные живодеры» братья Запашные. Дрессировщик прокомментировал их позицию.

Нынешняя весна оказалась невероятно богата на скандалы, произошедшие в Рунете, на тему издевательств и жестокости. Сначала Регину Тодоренко буквально стерли в порошок за неосторожно высказанное мнение о женском бытовом насилии.

Теперь бушует тема издевательств над животными, которую, по мнению зоозащитников, поддержал один российский бренд, пригласивший к рекламе своего мороженого дрессировщиков Запашных.

Примечательно, что видеоролик был снят еще год назад и не вызвал тогда подобной реакции в обществе. Теперь же многие активисты призывают людей обрушиться с гневными письмами в адрес компании, чтобы производитель отказался сотрудничать с Запашными.

«Не платить деньги людям, которые и так неплохо на этом зарабатывают, эксплуатируя животных самым жестокими способами, – негодует основатель приюта для животных в своем Instagram. И подчеркивает: «Жестокость уже не в моде, не те уже герои в современном мире, вы сильно опаздываете…».

Под видеороликом на YouTube не менее эмоциональные комментарии. Запашных там называют «главными живодерами».

На эту тему на радио «Комсомольская правда» в программе «Культурный код» пригласили побеседовать Эдгарда Запашного, директора Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. Дрессировщик назвал зооактивистов, которые протестуют против рекламы, зоошизоидами, которым все равно на животных, и привел пример, как после помощи с кормом нескольким собачьим приютам на организации ополчились общественники и отказались поддерживать.