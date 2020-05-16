«Позиция зоошизоидов»: Запашный ответил на скандал, разгоревшийся в Сети из-за рекламы мороженого

Нынешняя весна оказалась невероятно богата на скандалы, произошедшие в Рунете, на тему издевательств и жестокости. Сначала Регину Тодоренко буквально стерли в порошок за неосторожно высказанное мнение о женском бытовом насилии.
Теперь бушует тема издевательств над животными, которую, по мнению зоозащитников, поддержал один российский бренд, пригласивший к рекламе своего мороженого дрессировщиков Запашных.
Примечательно, что видеоролик был снят еще год назад и не вызвал тогда подобной реакции в обществе. Теперь же многие активисты призывают людей обрушиться с гневными письмами в адрес компании, чтобы производитель отказался сотрудничать с Запашными.
«Не платить деньги людям, которые и так неплохо на этом зарабатывают, эксплуатируя животных самым жестокими способами, – негодует основатель приюта для животных в своем Instagram. И подчеркивает: «Жестокость уже не в моде, не те уже герои в современном мире, вы сильно опаздываете…».
Под видеороликом на YouTube не менее эмоциональные комментарии. Запашных там называют «главными живодерами».
На эту тему на радио «Комсомольская правда» в программе «Культурный код» пригласили побеседовать Эдгарда Запашного, директора Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. Дрессировщик назвал зооактивистов, которые протестуют против рекламы, зоошизоидами, которым все равно на животных, и привел пример, как после помощи с кормом нескольким собачьим приютам на организации ополчились общественники и отказались поддерживать.
«С формулировкой «Вот теперь пускай вам Запашные и помогают». Плевать им на собак. Тут же отказались помогать собакам, которые сейчас голодают. Потому что сейчас все зооприюты реально недофинансируются, потому что люди из домов выйти не могут. Вот это позиция зоошизоидов» — уверен Запашный.