«Хочу оградить и защитить»: старшая дочь Джигана и Самойловой вернулась в семью

На День Победы Оксана Самойлова со своей большой семьей, включая мужа Джигана, погостила у родных на даче. К радости поклонников пары, в отношениях супругов, которые скоро станут бывшими, наметилось потепление. Об этом заметил и Иван Ургант в своей программе, снова отпустив пару шуточек в адрес оскандалившегося рэпера.

Назад семья вернулась не в полном составе – старшая дочка Ариела осталась на недельку у родственников. И вот уже время пролетело – и она возвратилась к маме с папой. О чем Самойлова сообщила в своем Instagram.

«Мой взрослый ребенок, за последние полгода она повзрослела как будто лет на 5. Я так хочу ее оградить и защитить от всего на свете», — подписала совместный кадр с дочкой Оксана.

Поклонники вспомнили, что пришлось пережить семье за эти 6 месяцев. Сама Оксана говорила, что ее девочкам нужен психолог. «Вместо счастливого детства их маленькие головки забиты страшными мыслями, шоком и непониманием, в чем они виноваты», — писала звезда Instagram весной.

В комментариях подписчики поспешили поддержать Оксану и отметили, что самое главное для детей сейчас – это присутствие матери. Остальное наладится.