«Такой трэш!»: Асмус комичным танцем пригласила поклонников на конкурс

Популярная актриса и супруга комика Гарика Харламова Кристина Асмус сообщила на своей страничке в Instagram, что объявляет танцевальный конкурс. И продемонстрировала, каких именно плясок ждет от участников. В течение четырех минут она танцевала под песню Филиппа Киркорова «Снег», исполняя микс из самых разных стилей.

«За эту импровизированную чушь, за этот фристайл я сожгла 2,5 калории! Кто со мной?! Запускаю конкурс «Перепляши Асмус»! Запиши и выложи видео в моем «изящном» стиле», — написала под видео Асмус.

Во время самого танца Асмус была невероятно серьезна. Ни намека на юмор – актриса залезла в шкаф с одеждой, потом вылезла из него и продолжила танец. В финале, подобно умирающему лебедю, звезда припала к полу.

Выпады, взмахи ногами, отчаянная жестикуляция – драматизм движений Асмус в какие-то моменты проявлялся и захватывал особенно сильно, а в какие-то – не засмеяться было невозможно. Поклонники оценили хореографию любимицы.

«Да это же балерина Эдуарда Сурового! Тока из Нарнии», «Это шедеврально! Кристин, тебя вряд ли кто-то перепляшет», «Кристина молодец, насмешила, такой треш!», «А где беременность, обнаженка, эпатаж, звенящая пошлость и другая грязь?», «Забавно, но немного непонятно что это», — отметили в комментариях подписчики.

Актриса пообещала, что десятка лучших танцоров, которые «перепляшут» ее, обретут всенародную славу – Асмус разместит их «шедевры» в своем Instagram.