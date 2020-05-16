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«Бородиной им не хватает:» Собчак отреагировала на предложение прорекламировать подделки

Интернет-баталии между бывшими коллегами по телепроекту «Дом-2» принимают новый оборот.

«Бородиной им не хватает:» Собчак отреагировала на предложение прорекламировать подделки
КСЕНИЯ СОБЧАК. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS.

Две враждующие в Сети Ксении – Собчак и Бородина – обменялись очередными колкостями в адрес друг друга. Сначала ведущая «Дома-2», посмотрев интервью Собчак с Варнавой, посмеялась над тем, как светская львица отозвалась о своих друзьях, а позже – буквально в течение суток – удар нанесла уже ведущая «Док-Тока».

Ксения Собчак разместила в сторис личного Instagram-аккаунта скриншот из переписки своего менеджера с рекламодателем. В предложении о сотрудничестве речь шла о том, чтобы теледива продвинула женские вещи – туфли, платья, сумочки – в своем аккаунте. Только фишка в том, что все они — подделки под бренды.

Скриншот instagram.com/xenia_sobchak/
Скриншот instagram.com/xenia_sobchak/

«Инстаграма Бородиной им не хватает», — подписала Собчак снимок.

Тем самым блондинка намекнула, что Бородина занимается рекламой фейков. Слухи о том, что брюнетка демонстрирует подделки люксовых вещей, регулярно появляются в Сети. Один из свежих – когда светская львица запечатлелась с сумочкой Chanel, подлинность которой вызвала вопросы у поклонников.

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