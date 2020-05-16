Кейт Бекинсейл продемонстрировала, как сделать «пиццу» из кота

Актриса Кейт Бекинсейл, как и многие ее коллеги, находится в самоизоляции из-за коронавируса. Но она не теряет присутствие духа и радует своих подписчиков забавными видеороликами, которые снимает не выходя из дома. Звезда фильмов «Другой мир» и «Перл-Харбор» решила продемонстрировать, как правильно приготовить «пиццу» из кота.

На кухонном столе лежал огромный белоснежный кот, который, судя по вилянию хвостом, был не в восторге от подобных экспериментов. Бекинсейл положила на недовольное животное несколько томатов и анчоусов, при этом не переставая рассказывать подписчикам о своих действиях.

Актриса с улыбкой объяснила, что она решила не готовить тесто самостоятельно, а использовать уже готовое, тем более, что оно само забралось на стол. Под видеороликом Кейт даже заявила, что вскоре выпустит целую книгу с подобными рецептами.

Напомним, Бекинсейл регулярно балует фанатов подобными роликами, а дома у нее живут сразу несколько котов и собак.