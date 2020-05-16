Фото из прошлого: Стеша Маликова показала своих родителей в молодости

По просьбе верных почитателей в stories Instagram 20-летняя Стефания Маликова рассказала о том, какой важный совет она в свое время получила от родителей. Младшую наследницу Елена Изаксон родила в 37 лет. А для композитора этот ребенок стал первым. У возлюбленной музыканта уже была дочь от первых отношений. Не секрет для многих, что Елена старше мужа на семь лет. За годы совместной жизни, отношения пары завязались еще в далеком 1992-м, супруги обзавелись двумя общими детьми. Помимо дочери Стеши, в семье также подрастает двухлетний сын Марк.

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В микроблоге дочка Маликова поделилась с подписчиками архивным снимком из семейного альбом, показав своих родителей в молодости. На фото Стефания запечатлена на руках у мамы. По словам девушки, она всегда прислушивается к советам родительницы, восхищаясь ее мудростью и терпением.

«Не жди, пока время придет, оно только уходит!», «Думать, прежде, чем говорить»… Мама давала и дает мне очень много важных советов, к которым я прислушиваюсь с каждым днем все больше и больше», — отметила дочка Елены.

А папа, как говорит Стеша, собственным примером научил ее трем простым вещам, объяснив, что такое доброта, честность и любовь.