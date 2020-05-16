«Сожрал»: Глюкоза устроила зефирный эксперимент своему псу

Питомец Муфтик не прошел проверку на терпение и выдержку.

В Сети вслед за звездой Instagram Кайли Дженнер многие родители-блогеры по всему миру устроили своим маленьким деткам проверку. Они организовали зефирный эксперимент на выносливость – оставили малышей один на один со сладостями, предварительно запретив их трогать и снимая происходящее на скрытую камеру. Кстати, в подобном челлендже приняла участие и Оксана Самойлова, испытав свою среднюю дочь от Джигана Лею.

Известная певица Глюкоза тоже решила не отставать от трендов. Только вместо детей Наталья Чистякова-Ионова испытала собаку.

«Вот и мы решили с Муфтиком пройти челлендж на терпение. Или не пройти», — подписала видео Глюкоза.

Певица, прежде чем выйти из комнаты, погрозила пальцем псу и скомандовала «Нельзя». Но белоснежный любимец семьи, оставшись наедине с аппетитными котлетами, тут же их слопал.