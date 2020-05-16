«Усы — отстой»: Ивлеева оценила новый образ Урганта в его вечернем шоу

Известная Instagram-блогер и телеведущая побывала на программе в четвертый раз.

Иван Ургант и его вечернее шоу на Первом канале уходили на неделю в отпуск. И вот телеведущий, к большой радости поклонников, вернулся к работе с новыми силами и в новом образе – он отрастил усы. И над ними в одном из первых постотпускных выпусков уже успели пошутить гости.

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Накануне в четвертый раз на «Вечерний Ургант» была приглашена видеоблогер, телеведущая Анастасия Ивлеева. Девушка в свойственной ей манере преподнесла себя достаточно экстравагантно – она нанесла разный макияж на глаза. И Ургант тактично решил уточнить, что бы это могло значить.

«Не то чтоб я обращаю ваше внимание, но все-таки хочу уточнить: то, что у вас один глаз накрашен синим, а второй – зеленым, это как-то вы не подготовились? Как-то вы ошиблись?» — вежливо поинтересовался ведущий.

Ивлеева ответила в том же духе: «Скорее, это называется фэшн». На что Ургант отреагировал: «А! Я понял, это как мои усы!». Но собеседница заметила: «Не совсем. Ваши усы, — знаете, есть такое слово – отстой!».

Ургант пообещал собеседнице посмотреть в словаре, что же означает данное слово. Кстати, перед тем как выйти из отпуска, телеведущий разместил в своем Instagram селфи, на котором подписчики не узнали Ивана – он казался сильно похудевшим и бледным.