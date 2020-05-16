Мамина дочка: 14-летняя Маша Табакова в «рваных» джинсах скинни позировала на крыше

В stories Instagram 54-летняя актриса из сериала Константина Богомолова «Содержанки» поделилась свежим снимком своей дочери. От ныне покойного художественного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки» Олега Табакова артистка родила двоих детей. Первенец пары Павел в свои 24 года живет отдельно и активно снимается в кино. А четырнадцатилетняя Маша остается под опекой звездной мамы. Вместе с Мариной Зудиной девочка обосновалась за городом.

В одном из интервью актриса уточнила, что сейчас после смерти любимого мужа она полностью сконцентрировалась на детях. Особенно на воспитании дочери. По словам Марины, ей важно, чтобы их с Олегом Павловичем ребенок рос с пониманием того, что не все в этом мире можно купить за деньги. Есть такие понятия, как любовь, честность, доброта, дружба и уважение.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль Марины Зудиной, заверив, что супруга народного артиста СССР выглядит гораздо моложе своих лет. Историк моды подметил, что не дал бы актрисе больше сорока. Ко всему прочему, соведущий Эвелины Хромченко добавил, что дети Зудиной вполне могут гордиться своей красавицей-мамой.

К слову, за трендами в мире моды в свои 14 лет следит и Маша Табакова. Так, девочка устроила импровизированную фотосессию на крыше загородного особняка.

В кадре дочка актрисы позировала в «рваных» джинсах скинни и простой принтованной футболке. Образ наследницы именитой фамилии дополнили полуботинки на шнуровке. По словам Марины, по магазинам она ходит исключительно с дочерью, которая неплохо разбирается в моде и может дать ей дельный совет, какая вещь будет наиболее выгодно подчеркивать достоинства ее фигуры.