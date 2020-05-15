Вся в движении: 37-летнюю Ходченкову в облегающем трико запечатлели на беговой дорожке

Актриса из военной драмы Станислава Говорухина «Благословите женщину» посетовала на то, что скором времени ей придется сменить домашнюю пижаму на более интересный наряд.

На личной страничке в Instagram Светлана Ходченкова поделилась с подписчиками «карантинным» фото. При этом знаменитость не стала раскрывать, что кто стал автором снимка. Примечательно, что 37-летнюю артистку запечатлели во время одной из тренировок.

Актриса из фильма Станислава Говорухина «Благословите женщину» позировала спиной к камере на фоне панорамных окон. А сам снимок был сделан в движении. Светлана предстала в облегающем трико, кроссовках и кроп-топе на беговой дорожке.

В беседе с поклонниками Ходченкова посетовала на то, что в ближайшее время ей все-таки придется сменить пижаму на более интересный наряд. А так как впереди лето, актриса готова усиленно работать над своим телом в условиях домашней изоляции. По словам актрисы, ей приходится готовится к съемочному сезону, не покидая своей квартиры.

Экс-супруга Владимира Яглыча уточнила, что приобрела компактный тренажер, который не занимает много места в доме.

«Вот так бегу, с надеждой, что все плохое скоро закончится», — отметила Светлана.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, днях знаменитость побывала в лесу. Туда девушка отправилась для того, чтобы выгулять питомца. Кстати так же поступает и экс-возлюбленная Ивана Жидкова. С собакой Татьяна Арнтгольц предпочитает гулять именно в лесу, выбирая те тропы, на которых она точно не столкнется с посторонними людьми.