С плеча бойфренда: стилист оценила образ Светланы Бондарчук с безразмерным костюмом

Имиджмейкер Марина Корабель отметила, что светская львица выбрала для прогулки современный нескучный ансамбль с актуальными приметами коронавирусного времени.

Что делать, если душа требует красоты в период самоизоляции? Устроить фэшн-фотосессию со шляпкой на фоне стены дома, как это однажды уже сделала светская львица и блогер Светлана Бондарчук. 51-летняя модель, известная и как модница, следящая за последними трендами, тогда продемонстрировала великолепный навык сочетать яркие оттенки в рамках одного аутфита.

На этот раз Светлана предстала в противоположном образе – монохроме. Для прогулки Бондарчук выбрала черный безразмерный костюм, пиджак которого надела на белое худи. Светская львица продемонстрировала весь свой образ с ног до головы, продефилировав по тротуару и засняв свою проходку на видео. Роликом Светлана поделилась с поклонниками в Instagram.

Черно-белый look звезда Instagram сочетала с яркими акцентными кроссовками и в тон обуви защитными перчатками – деталью, прочно обосновавшейся в гардеробах многих модниц. Мы попросили прокомментировать прогулочный аутфит Светланы Бондарчук имидж-стилиста, эксперта портала Teleprogramma.pro Марину Корабель.

«Современный костюм с широкими брюками и жакетом свободного кроя, будто бы снятым с плеча бойфренда, и худи под ним очень идет Светлане. Мне нравятся кроссовки с цветными блоками, и даже перчатки, казалось бы, не из этой истории, но они хорошо вписались в образ. Сейчас очень популярно такое стилевое направление, когда вроде бы элементы не сочетаются, а в целом все хорошо. Но тут тоже важно знать особенности и нюансы в построении образа. Еще мне нравится естественный макияж и небрежный пучок на скорую руку. Прическа и макияж не перетягивают внимание на себя, как и должно быть в данном случае», — оценила образ эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель — бьютимейкер-стилист, преподаватель парикмахерского искусства, стиля и макияжа, соучредитель и руководитель сети женских клубов Women club и основатель школы Korabelhairbeautyschool.

Окончила Санкт-Петербургский государственный университет экономики и сервиса. Преподаватель парикмахерского искусства. А также Российский государственный социальный университет. Коуч-консультант.

В сфере индустрии красоты работает уже более пятнадцати лет.