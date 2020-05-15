По-семейному: младшая дочь Изаксон провела уикенд с тетей и двухлетним братом

20-летняя дочь Елены Изаксон поздравила подписчиков с Международным днем семьи — этот праздник во многих странах отмечается 15 мая. На личной страничке в Instagram наследница композитора и певца Дмитрия Маликова опубликовала фото из личного альбома.

Как выяснилось, уикенд Стефания провела в компании своей звездной тети — 43-летней Инны Маликовой. Перед объективом фотокамеры девушка предстала с младшим братом, который комфортно ощущал себя на руках у взрослой сестры.

Примечательно, что в беседе с поклонниками Стеша призналась, что ее нисколько не смущает внушительная разница в возрасте с Марком. Елена и Дмитрий обзавелись наследником, когда их старшей дочери было восемнадцать лет. По словам Стефании, с появлением в их семье малыша у нее появилась уникальная возможность по-другому взглянуть на этот мир.

«С Днем семьи! Цените друг друга», — обратилась к поклонникам дочка певца.

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro Дмитрий Маликова не стал скрывать, что он гордится своими детьми. Дочка композитора стала студенткой факультета международной журналистики МГИМО. Успехами именитого отца радует и двухлетний Марк.

По словам певца, их с Еленой сынишка уже научился считать до десяти и любит танцевать «Калинку-малинку». Музыкант дал понять, что кроха растет любознательным и смышленым. Кроме того, артист ответил и на вопрос о возможном прибавлении в семье. Так, супруг Елены напомнил, что мало родить малыша, его нужно еще и воспитать, а это как раз не так то и просто.