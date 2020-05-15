«Совершенно сногсшибательно!»: стильный белый костюм Подольской привел в восторг имидж-стилиста

Супруга Владимира Преснякова 37-летняя певица Наталья Подольская в своем Instagram регулярно делится с поклонниками фотографиями своих образов. Каждый эффектный look вызывает у многих фолловеров массу восторженных отзывов. И Подольская давно снискала себе звание стильной звезды, обладающей отменным вкусом.

В этот раз Подольская показала себя в стильном белом костюме, в тон которому подобрала туфли с острым носом. Эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Трофимова назвала образ певицы нетипичным white look. И похвалила за такой эффектный выбор.

«Немного молочного оттенка костюм белого цвета с укороченными брючками смотрится так эффектно и утонченно, что наша рыжеволосая бестия Наташа выглядит совершенно сногсшибательно, элегантно и в то же время строго. На лацкане пиджака красуется чудеснейшая бровь в виде красного журавля – акцентная деталь несомненно украсила образ звезды, сделав его шикарным», — прокомментировала стилист.

В макияже акцент Подольская сделала на алые губы, чем уравновесила красный цвет в своем образе.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.