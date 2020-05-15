«Невообразимое счастье»: трехлетний Платон привел Ксению Собчак в умиление исполнением «Калинки»

Телеведущая призналась, что благодарна карантину за возможность проводить с сыном больше времени.

Известная телеведущая и блогер Ксения Собчак воспитывает сына Платона от первого брак с актером Максимом Виторганом. Малыш растет и взрослеет не по дням, а по часам на радость маме и папе. Он уже умеет читать, а также не боится выступать перед публикой.

На этот раз Платон исполнил русскую народную песню «Калинка» специально для мамы. Ксения засняла для Instagram видео, как мальчик без устали прыгает на кровати под свое пение, чем позабавил родительницу.

«Спасибо карантину за то, что уже два месяца я каждое утро провожу с моим самым главным мужчиной. Я всегда старалась каждый день выделять ему время до и после работы, но проводить дни и недели напролет — невообразимое счастье», — призналась Ксения Собчак.

Телеведущая отметила, что, проводя с малышом такое количество времени, она открыла для себя совсем иное ощущение детско-родительской близости. Поклонники светской львицы в комментариях поспешили залайкать «этого красавчика» и отметили, какой восхитительный малыш вырос у звезды:

«Прелестный ребенок у вас», «Славный малыш», «Красавчик», «Хочется почаще видеть такие видео», «Чудо чудное, славный малыш», «Чудесный!» — ласково откликнулись люди в комментариях.

Многие фолловеры снова заметили, как похож маленький Платон на своего деда, Анатолия Собчака. Кстати, Ксения на днях призналась, что мечтает подарить сыну сестренку.