Поклонская ответила Гордону, который назвал ее «символом предательства»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, который не так давно брал у нее интервью. В конце беседы он сказал, что экс-прокурор Крыма ассоциируется у жителей Украины с «символом предательства».

Как отметила Наталья Поклонская, отвечать гадостью на гадости она не собирается. Депутат не считает нужным в ответ оскорблять Дмитрия Гордона. По ее словам, украинский журналист дал ей возможность высказаться и выслушал ее точку зрения, что для нее в данной ситуации было очень важно.

Как считает Поклонская, у Гордона есть своя точка зрения на события, которые происходят на Украине. Просто он не может ее выразить, потому что в стране сейчас идет откровенная русофобия. Другие точки зрения считаются предательскими и неправильными.

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Как отметила Наталья Поклонская, сегодня по улицам Киева разгуливают убийцы и власти закрывают на это глаза. Она верит, что можно будет высказывать свои мысли и при этом не быть в расстрельном списке украинских радикалов, сообщает «Комсомольская правда».