«Люблю»: Иван Ургант нежно поздравил дочь Нину с днем рождения и поделился ее снимком

Надо отметить, что девочка заметно повзрослела за последнее время.

Шоумен Иван Ургант в Instagram разместил снимок своей дочери Нины. Девочка 15 мая исполнилось 12 лет. «Люблю», — кратко подписал он фотографию.

Надо отметить, что Нина Ургант заметно повзрослела за последнее время. На фотографии она в черном пуховике и шапочке. При этом как две капли воды похожа на своего знаменитого отца.

Напомним, что дочь Нину Урганту подарила его вторая жена Наталья Кикнадзе. У них также есть совместная дочь Валерия. В этом году девочке исполнится пять лет. Добавим, что у Натальи Кикнадзе также есть дочь Эрика. Девушка живет в Америке. Иван Ургант с ней в прекрасных отношениях. Он достаточно часто летает в США, где навещает Эрику, у которой бойфренд — афроамериканец.

больше по теме Иван Ургант поделился снимком подросшей младшей дочери Валерии На фотографии девочка изображена вместе со своей собакой по кличке Груша.

Добавим, что первой супругой шоумена была Карина Авдеева. В этом браке у популярного телеведущего программы «Вечерний Ургант», которая в будни идет на Первом канале, детей не было.