«Мне чертовски повезло быть твоей матерью»: Гвинет Пэлтроу опубликовала фотографии своей дочки

Актриса Гвинет Пэлтроу поделилась в своем личном аккаунте в Instagram новыми фотографиями своей обворожительной дочки Эппл. Хотя девушке именно сегодня исполнилось всего 16 лет, многие пророчат ей успешную карьеру в модельном и актерском бизнесе, а также поражаются внешнему сходству девушки с матерью.

Гвинет написала трогательное послание для своей дочки, в котором назвала Эппл своей радостью и светом в своем сердце. Также она отметила отличное чувство юмора девушки и ее ум. По вечерам Пэлтроу собираются вместе и долго болтают как подружки.

«Мне чертовски повезло быть твоей матерью. Ты красивая, добрая юная женщина», — написала в своем послании актриса.

Кстати, сама Эппл внимательно относится к своей внешности и не позволяет маме публиковать все фотографии подряд, так что можно точно сказать, что эти кадры получили одобрение 16-летней девушки.