«Я два года не могла плакать»: Татьяна Зайцева вспомнила смерть единственного сына

Певицы сестры Зайцевы стали гостями программы «Судьба человека» на канале «Россия 1». В студии сестры рассказали о смерти единственного сына Татьяны — Алексея Черенкова. Он занимался экстремальным видом спорта — паркуром в московском метро. Мужчине просто снесло голову при движении поезда. В метро шли в тот момент ремонтные работы.

«Таня была за границей, когда это случилось. Его девушка сообщила первой мне. Она кричала благим матом, когда позвонила. Я сразу поняла, что случилось что-то ужасное. Я просто бросила трубку. Не знаю, как дошла до дома». Елена Зайцева

Как отметила Елена Зайцева, она не знала, как сказать сестре, что ее сына нет в живых. «Когда это случилось, Таня была в храме. Она отключила телефон. Но именно мне пришлось взять на себя эту ответственность и обо всем ей рассказать», — заметила исполнительница.

«Я два года не могла плакать. Он для меня в жизни был всем. Я знаю, что он живой, просто где-то далеко. Мы жутко ссорились после смерти сына с сестрой, хотя на похоронах обещали никогда не повышать друг на друга голос. Друг друга возненавидели, но с годами простили все обиды», — заявила Татьяна Зайцева.