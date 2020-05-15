Елена из дуэта сестер Зайцевых объяснила, почему сделала аборт от мужа-иностранца

Немец Рольф был на двадцать с лишним лет старше ее.

Сестры Зайцевы стали гостями программы «Судьба человека» на канале «Россия 1». В студии одна из сестер, Елена, вспомнила, как в 17 лет влюбилась в иностранца. В итоге она вышла замуж за немца и уехала жить в Германию, но счастья в этом браке не нашла.

«Иностранцев ненавижу с тех пор. Я уехала в Европу. Прекрасно знала немецкий язык, поэтому с ним и сдружилась. Я влюбилась в него. Считала, что жить без него не смогу. Просто умирала от любви и все». Елена Зайцева

Ее сестра Татьяна отметила, что немец по имени Рольф увидел их двоих на даче на одном из праздников, но влюбился в сестру. Она в итоге с этим смирилась.

По словам Елены Зайцевой, немец был женат, у него были дети. Ради нее он ушел из семьи. «Разошелся со своей прежней супругой официально. В Германии я забеременела. Он сказал мне делать аборт. Его дети сказали, что если я рожу, то для них он отцом больше не будет. И я сделала аборт. Я просто испугалась. Это большой грех. Я это знаю, но сделала это», — заметила Елена Зайцева, которая вскоре с мужем рассталась.