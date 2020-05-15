«Мы в них, как птицы на ходулях»: Ева Грин назвала высокие каблуки «антифеминистичными»

Всемирно известная актриса Ева Грин решила объявить войну высоким каблукам. Как сообщает издание Town & Country, звезда считает, что такая обувь максимально антифеминистичная.

Актриса заявила, что многие рекомендовали ей использовать в гардеробе яркие вещи, чтобы выглядеть женственной, но она предпочитает более комфортную одежду. А вот высокие каблуки Грин и вовсе обозвала «ходулями».

«Высокие каблуки кажутся мне антифеминистичными, мы в них, как птицы на ходулях», — заявила звезда.

Как выяснилось, красотка сильно переживает из-за своего возраста, ведь этим летом Ева отметит свой 40-летний юбилей. Как отмечает Грин, никто не хочет стареть, а высказывания о том, что с возрастом все становится только лучше, — далеки от правды. Плюс актриса призналась, что ей уже приходилось слышать отказы в получении важных ролей из-за возраста. Однако до пластических операций дело дойдет не скоро, Грин рассказала, как недавно видела женщину, которую сначала приняла за пришельца с другой планеты. По словам актрисы, пластика до добра не доводит.