Загитова станцевала с младшей сестрой, продемонстрировав прекрасную пластику в движениях

На фанатской страничке в Instagram олимпийской чемпионки Пхенчхана по фигурному катанию Алины Загитовой появился синхронный танец двух сестренок. Девушки прекрасно двигаются в такт. У них просто великолепная пластика. Отметим, что младшая сестра Алины Загитовой, Сабина, также профессионально занимается фигурным катанием. Правда, пока ей еще далеко до высот своей знаменитой родственницы.

«Алина очень красивая девушка. Сабина также растет красоткой», «Я честно пыталась смотреть и на Сабиночку, но мне это так и не удалось. Алина притягивает к себе внимание своей пластичностью и красотой и больше не отпускает! Ну что за чудо!» — отметили в комментариях фанаты.

Отметим, что в декабре прошлого года Алина Загитова объявила, что приостанавливает свою профессиональную карьеру. При этом она подчеркнула, что будет пробовать отобраться на Олимпиаду 2022 года.

Между тем прославленный тренер Татьяна Тарасова недавно отмечала, что Загитовой уже не удастся вернуться на прежний уровень. У ее более молодых соперниц программы куда сложнее. Кроме того, известно, что олимпийская чемпионка не обладает в своем арсенале прыжками в четыре оборота.