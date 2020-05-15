Актриса Мэри-Кейт Олсен разводится с братом бывшего президента Франции

Звезды шоу-бизнеса часто разводятся, иногда по обоюдному согласию, а в некоторых случаях, из-за недовольства одного из возлюбленных. Примерно такая ситуация прямо сейчас у известной актрисы в прошлом и модельера в настоящем Мэри-Кейт Олсен, и у ее мужа Оливье Саркози, который является банкиром, а заодно и родным братом бывшего президента Франции.

Как сообщает издание TMZ, женщина хотела завершить процесс еще в прошлом месяце, но из-за пандемии это было невозможно. Причиной для развода послужила вовсе не измена. По словам актрисы, супруг без ее ведома расторг договор аренды их жилья в Нью-Йорке и очень настойчиво требует, чтобы Олсен собрала вещи и уехала, до 18 мая. Более точных подробностей расставания у журналистов пока нет.

Однако Олсен решила сама подать на развод, чтобы у мужа не было возможности распоряжаться ее собственностью.

Напомним, свадьба звездной пары состоялась в 2015 году, в Манхэттене.