«Жадный вельможа»: сказку читает актер «Однажды в России» на ТНТ Денис Дорохов
«Сказки на ночь»
«Жадный вельможа»
Лера Кудрявцева: «Никас Сафронов составил завещание»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Груша-красавица!»: Галкин похвастался цветущими деревьями в своем саду

Известный телеведущий очень любит прогуливаться по собственному роскошному приусадебному участку.

«Груша-красавица!»: Галкин похвастался цветущими деревьями в своем саду
Алла Пугачева и Максим Галкин. фото: instagram.com/maxgalkinru

У семьи Галкина и Пугачевой не только шикарный замок в поселке Грязь, но и окружающая его приусадебная территория, на которой чего только нет. На площади поместья в 1 гектар растут липы, клены, сосны, пихты, каштаны, в тени которых невероятно комфортно гулять в летний зной. Есть и целый сад с самыми разными плодово-ягодными деревьями и кустарниками – черешней, алычой, яблонями и грушами.

Кстати, некоторые посадки Галкин делал собственноручно. Муж Примадонны невероятно заботливо относится к окружающей природе и с большой любовью лично осматривает растительность в собственном имении.

В период цветения Галкин особенно любит прогуляться по саду. На этот раз он показал поклонникам в своем Instagram, как пышно в этом году цветет груша.

«Вот так, ребята, у нас замечательно цветет груша! Груша-красавица», — показал на кадрах в stories супруг Пугачевой.

Двор Галкина. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru
Двор Галкина. Фото instagram.com/maxgalkinru

Видео, которое разместил Галкин, впечатляет: дерево усыпано белыми цветами, и кажется, аромат от них вот-вот пробьется через экран смартфона. Кстати, оберегая свою супругу в период пандемии коронавируса, артист запрещает Пугачевой выходить в сад. Она все время находится дома.

Тэги

Алла Пугачева и Максим ГалкинГалкин и ПугачеваМаксим ГалкинМаксим Галкин последние новостиНовости google
Loading...