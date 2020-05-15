«Груша-красавица!»: Галкин похвастался цветущими деревьями в своем саду

У семьи Галкина и Пугачевой не только шикарный замок в поселке Грязь, но и окружающая его приусадебная территория, на которой чего только нет. На площади поместья в 1 гектар растут липы, клены, сосны, пихты, каштаны, в тени которых невероятно комфортно гулять в летний зной. Есть и целый сад с самыми разными плодово-ягодными деревьями и кустарниками – черешней, алычой, яблонями и грушами.

Кстати, некоторые посадки Галкин делал собственноручно. Муж Примадонны невероятно заботливо относится к окружающей природе и с большой любовью лично осматривает растительность в собственном имении.

В период цветения Галкин особенно любит прогуляться по саду. На этот раз он показал поклонникам в своем Instagram, как пышно в этом году цветет груша.

«Вот так, ребята, у нас замечательно цветет груша! Груша-красавица», — показал на кадрах в stories супруг Пугачевой.

Видео, которое разместил Галкин, впечатляет: дерево усыпано белыми цветами, и кажется, аромат от них вот-вот пробьется через экран смартфона. Кстати, оберегая свою супругу в период пандемии коронавируса, артист запрещает Пугачевой выходить в сад. Она все время находится дома.