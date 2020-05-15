Яблочные сумки: Памела Андерсон занялась производством необычных аксессуаров

Телезвезда известна как ярая защитница животных, так что при производстве никто не пострадает.

Всемирно известная модель Памела Андерсон не тратит время зря в самоизоляции, а занимается творчеством. Актриса решила попробовать себя в необычной роли и стала создательницей коллекции сумок. Но все не так и банально: Андерсон известная защитница животных, так что основным материалом для модных аксессуаров стала не кожа зверят, а яблоки. Как сообщает издание Plant Based News, дизайн сумок разработал известный модельер Дэвид Матео.

В данный момент коллекция состоит из четырех предметов разных цветов: розового, черного, красного и терракотового. Особенно приятно, что даже подкладки внутри сумок созданы из переработанного пластика. Но главный секрет — кожа, которую каким-то чудом производят из отходов, полученных при приготовлении яблочного сока в Италии.

Бренд Ashoka Paris, с которым сотрудничает Памела, будет жертвовать часть дохода от продажи сумок в благотворительный фонд модели.