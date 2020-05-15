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Светличная надеется, что сын забудет былые обиды в честь ее восьмидесятилетия

По словам актрисы, семья наследника ведет себя с ней, как будто она чужой человек.

Светличная надеется, что сын забудет былые обиды в честь ее восьмидесятилетия
Светличная надеется,что сын начнет с ней общаться/http://globallookpress.com/

Актриса Светлана Светличная, которой исполнилось 80 лет, надеется, что сын Алексей забудет былые обиды между ними и снова начнет с ней общаться.

По словам Светличной, ее наследник перенес за последние годы несколько инсультов. Она устроила его в лучший госпиталь. Алексею провели сложнейшую операцию. В итоге же он даже спасибо матери не сказал. При этом звезда картины «Бриллиантовая рука», где она сыграла роковую соблазнительницу Анну Сергеевну, отметила, что наследник долгие годы злоупотреблял алкоголем, из-за чего у него и начались проблемы со здоровьем.

«Негативное отношение ко мне, думаю, из-за квартирного вопроса. А может быть, это ревность. Я была действительно хороша собой, и вокруг все восхищались: какая Светличная красивая. Ольге, моей невестке, наверное, это было неприятно».

Светлана Светличная

Как сказала звезда, в детстве ее сын был ласков с матерью. Гордился родителями. Сейчас же наследника словно подменили, сообщает «Комсомольская правда».

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