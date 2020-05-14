«У мамы слезы весь день»: Утяшева и Воля показали архивные кадры с подросшим сыном в день его семилетия

Ляйсан Утяшева и Павел Воля показали архивные кадры с подросшим сыном в день его семилетия. Ради старшего наследника Роберта резидент Comedy Club и гимнастка устроили дома импровизированную вечеринку с переодеваниями — телеведущая предстала перед сыном в образе Малефисенты, а Павла уговорила на костюм пажа.

Не могла не вспомнить Ляйсан и самые трогательные моменты из жизни с Робертом. Так, особое умиление вызывают кадры с беременной Утяшевой: если бы не живот, вряд ли кто-то с уверенностью мог сказать, что гимнастка в положении, ведь ей удалось сохранить и даже усовершенствовать и без того превосходную физическую форму.

В персональном обращении к Роберту Утяшева подметила: своего сына она по праву может назвать чемпионом по справедливости. Малыша Ляйсан попросила не забывать мечтать, а заодно сберечь огонь в глазах и озорные щечки.

«Живи, люби, беги, учись, дружи, но главное — будь счастлив. Мы будем рядом. Мы тебя сильно любим. Спасибо за самые счастливые семь лет. У мамы слезы сегодня весь день…Папа старается скрывать их, важничает», — высказалась она.