«Постараюсь выдавить из себя»: Надя Михалкова трепетно призналась сестре в любви в день рождения

Надежда Михалкова трепетно призналась сестре в любви в день ее рождения. 14 мая старшей дочери Никиты Михалкова Анне исполняется 46 лет. Из-за коронавируса артистке пришлось отложить пышные празднества, но важный день она все равно встретила в компании близких и родственников через Zoom.

Одним из самых трогательных поздравлений в этот день отметилась младшая сестра Анны – Надежда. Она разместила на личной странице в Instagram архивное видео с сестрой, на котором родственницы выбрались в общественное место вместе с детьми.

Михалкова публично призналась старшей сестре в любви и заявила, что очень скучает по возможности скорее с ней увидеться.

«Я хочу, нет, я просто требую возврата разговоров с «справедливым анализом» всего на свете, планированием вечеров и поздними моими заездами к тебе! Сейчас, секунду, постараюсь выдавить из себя: ты красивая, умная, очень талантливая. Все эти слова не смогут передать моего к тебе отношения, моей к тебе любви и что ты значишь для меня!», — подытожила она.

Подписчики поспешили присоединиться к поздравлениям и пожелали Анне долгих и счастливых лет. Они подметили, что очень любят актрису за ее чудесные роли, а также с особым интересом наблюдают за ее повседневной жизнью в социальных сетях.