«Присвоила»: годовалая дочь Нюши устроила домашнее дефиле в маминых тапочках

Годовалая дочь Нюши умилила поклонников певицы домашним дефиле в маминых тапочках. На днях артистка поделилась с аудиторией трогательным видео, на котором маленькая Симба в стремлении помодничать отыскала и надела на себя неподходящие по размеру плавательные тапочки.

Так, в кадре озорная девчонка, наряженная в платье, «рассекает» по коридору в новой обуви, явно получая удовольствие от этого процесса. Радость ребенка быстро передалась и родителям девочки – в голосе Нюши, которая разговаривает с дочерью, слышится неподдельная нежность.

«Скажи, какие огромные? Счастья полные штаны!» — спрашивает она наследницу.

«Огйомные! Ого-го!» — выкрикнула Симба, а затем заливисто засмеялась.

Кадры с ребенком растопили сердца комментирующих. Те заявили, что Симба – настоящее чудо. «Какая же она у вас сладкая», «Маленькая модница», «Сладкая какая! Скоро и каблуки стащит», «Теперь это Симбы тапочки! Присвоила», — пишут они.