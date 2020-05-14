Елка поделилась шокирующей историей про родителей и собственную лысую голову

37-летняя Елка поделилась с аудиторией шокирующей историей, как в детстве родители побрили ее налысо, чтобы вылечить от вшей. Артистка припомнила, что росла в одной из самых бедных семей в классе – в тяжелые советские времена ее родители делали все, чтобы добыть себе пропитание. Елка назвала бедность «очень липким» чувством и подметила, что стеснялась своей непростой судьбы.

Большим ударом для маленькой Елизаветы в то время стало заражение вшами.

«Я буду говорить, как есть. В то время в школе произошло массовое заражение вшами. Все как-то с этим справились, а меня родители побрили налысо на зимних каникулах. Тогда были очень суровые времена, это был адище, кроме шуток. Я пришла после зимних каникул в шапке, родители сказали, что я уши простудила. Одноклассники тогда достаточно быстро пронюхали, в чем дело. Меня под лестницей подловили, в восьмером шапку стягивали. Мне тогда казалось, что я не переживу этого», — вспоминает Елка в гостях у Кати Варнавы на программе «Фьючерс».

Сейчас певица говорит о суровом прошлом с улыбкой. Она признается – на данном этапе она зарабатывает достаточно, чтобы позволить себе любое платье, которое захочет, путевку за рубеж для мамы. Точную сумму в месяц Елка, впрочем, называть отказалась, заявив, что не знает ее и сама, но подметила – жаловаться ей явно не на что.